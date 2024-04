Falzone presenta lista e programma

La lista ‘Siamo futuro per Giampiero Falzone sindaco’ è pronta per presentare la proposta di programma di mandato e i candidati consiglieri. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 maggio alle 20.30 al teatro Spazio Reno in via Roma. "La serata in teatro sarà l’occasione – dice Falzone, primo cittadino uscente – per conoscere la nuova squadra che mi sostiene, composta da tante competenze e persone pronte a mettersi d’impegno. Abbiamo terminato il lavoro dei tavoli programmatici per la stesura del programma. Un lavoro che per me è stato molto faticoso essendo in carica e dovendo giustamente concentrarmi sugli impegni amministrativi in corso".