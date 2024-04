Faro Alternative investe sulle piccole imprese

È nato un nuovo fondo di investimento alternativo multi-comparto, il Faro Alternative Investments SCSp Sicav-Raif, gestito da Crestbridge Management Company con la consulenza di Faro Value. I primi tre comparti sono Faro Real Economy,

Faro Innovation e Faro Fashion, Luxury & Design e la Sicav; sarà una piattaforma di investimento altamente scalabile con la possibilità di aggiungere nuovi comparti. Nello specifico, il comparto Faro Real Economy investirà nelle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita; il comparto Faro Innovation opera attraverso strategia di venture capital e fondo di fondi, investendo nei fondi di VC in Silicon Valley e nel settore Fintech, AI, SpaceTech ed Industry disruption; mentre il Faro Fashion, Luxury & Design attualmente in fase di approvazione, si focalizza su brand globali nelle industry della moda, lusso e design. "Abbiamo creato Faro per portare una visione imprenditoriale nel mondo degli investimenti: la ricerca di opportunità e il know-how della squadra di advisory company che abbiamo costruito sono il motore per rendere il progetto aperto ed estendibile oltre i propri confini", ha dichiarato Augusto Balestra (foto), ceo di Faro Value.