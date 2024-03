FdI alla giunta: "Potenziare le telecamere"

"C’è un problema legato alla videosorveglianza, che in città non è completo e non copre tutte le zone sensibili". Infiamma la polemica dopo l’inquietante episodio del tardo pomeriggio di martedì quando, verso l’ora di chiusura, un negozio di via Matteotti è stato oggetto di un tentativo di furto sfociato in rapina impropria dopo che uno dei due balordi, una volta sorpreso a frugare nella cassa, è stato bloccato dalla titolare riuscendo però a divincolarsi e a darsi alla fuga. Per Fratelli d’Italia, che interviene attraverso il membro del direttivo del Circolo locale Alessandro Collina (nella foto), "c’è un tema di assenza di videosorveglianza che da tempo l’amministrazione comunale sta trascurando". Le videocamere distribuite nel territorio sono diverse, ma secondo Fratelli d’Italia "non sono sufficienti per coprire molte zone sensibili della città, a partire dal centro storico".