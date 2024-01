FdI e Lega stanno con Sermenghi:: "È l’uomo giusto per Castenaso"

Scossone a Castenaso in vista dellee amministrative di giugno. FdI e Lega sostengono il candidato Stefano Sermenghi, già sindaco di Castenaso prima dell’attuale Carlo Gubellini (centrosinistra), e la sua lista ‘Obiettivo Comune’. Massimiliano Demontis, referente locale di Fratelli d’Italia dice: "Ho proposto da subito al partito di sostenere Sermenghi e sono felice che ora lo si possa affermare con certezza". Si associa Diego Baccilieri quale delegato provinciale FdI che aggiunge: "Riteniamo che l’esperienza di Sermenghi sia la più adatta a uno scenario di governo locale, oltreché capace di fare sintesi politica nel caso di un eventuale ballottaggio, che riteniamo assolutamente alla portata. Massimo rispetto per scelte differenti all’interno del centrodestra, confidando che la comune volontà di cambiamento appianerà alcune divergenze".

Arriva a ruota poi, l’ufficialità del sostegno a Sermenghi anche da parte del Carroccio. L’eurodeputata Alessandra Basso ed il referente locale Cristiano Di Martino sottolineano: "Per la Lega sono importanti il territorio e le persone. Siamo convinti che Sermenghi sia l’uomo giusto e che il ballottaggio sia l’obiettivo minimo: per quanto riguarda le scelte diverse di altri partiti del centrodestra rispettiamo la loro democrazia interna certi che ad un eventuale ballottaggio, se non dovessimo vincere al primo turno, gli elettori si uniranno nel votare Sermenghi per sconfiggere il Pd. Concludendo la Lega avvisa i propri elettori di Castenaso che qualunque altro simbolo con il suo logo all’interno che non abbia Sermenghi come candidato è un palese inganno".

Il candidato di Obiettivo Comune è soddisfatto: "Sono particolarmente grato a Lega e FdI che hanno apprezzato il programma che insieme a numerosi cittadini di Castenaso abbiamo improntato. La nostra idea è quella di rendere Castenaso il luogo in cui ci si senta in famiglia, dove si è accettati ed amati in quanto appartenenti allo stesso nucleo senza favoritismi ed interessi di parte da difendere e sono convinto che su queste basi la lista civica potrà essere appoggiata anche da altre forze politiche che si riconoscono negli stessi valori identitari e solidaristici che ci hanno sempre ispirato". Gli azzurri di FI, invece, punteranno sul consigliere di ‘Castenaso, si cambia’ Mauro Mengoli.

Zoe Pederzini