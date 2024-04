Federica Saccani del Volley Team Bologna: "Le difficoltà si superano con amici e coach"

Abbiamo intervistato una giocatrice di pallavolo per scoprire qualcosa di più su vita e carriera. Federica, ci piacerebbe sapere di più su di te. "Sono Federica Saccani, ho 25 e sono palleggiatrice". Quante volte ti alleni a settimana? "Tutti i giorni a parte il lunedì, martedì e giovedì doppio allenamento e la domenica giochiamo, quindi 7 allenamenti e 1 partita". Hai mai avuto a che fare con infortuni, pressioni psicologiche, o periodi di scarso rendimento? "Sì, tante volte. Ci sono tanti periodi della vita negativi che ti portano a fare brutte prestazioni, ma mi sono sempre impegnata al massimo e pensavo che avrei superato tutto". Quali persone ti sono state vicine nei momenti di difficoltà? "Le mie compagne e il mio allenatore che hanno sempre creduto in me e mi hanno aiutato a superare momenti difficili". In quale squadra di pallavolo giochi? "Volley Team Bologna serie A2, mi trovo benissimo, sono qua dallo scorso anno che abbiamo fatto promozione. Ci siamo meritate questa categoria e con la mia squadra voglio mantenerla".

Rizzoni F., Lanzarini F., Bressan L., Soliman C., Cogo E., Foschi A., Carbonaro L., Mastropaolo M., Voiciloiu P.