Fermato per un controllo stradale porge la patente sporca di ’coca’

Esibisce la patente durante un controllo alla circolazione, ma è tutta sporca di cocaina. La Polizia Locale di Baricella, Minerbio e Malalbergo ha denunciato un 38enne e gli ha ritirato la patente. L’uomo è stato deferito per guida sotto effetti di stupefacenti e rifiuto di sottoporsi alle analisi. È successo a Baricella durante un controllo stradale, quando gli agenti hanno notato qualcosa di sospetto nella patente di guida esibita dall’uomo. Il documento, evidentemente utilizzato anche come strumento per la preparazione delle sostanze stupefacenti, presentava chiare tracce di polvere bianca lungo i bordi.

La situazione ha immediatamente destato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire ulteriormente la questione. Il 38enne è stato condotto presso la sede della polizia locale, dove è stato sottoposto a un prelievo salivare utilizzando la strumentazione apposita. I risultati del test hanno confermato la presenza di cocaina nel suo organismo. Nonostante le evidenze e l’invito a recarsi presso il locale ospedale per ulteriori prelievi, previsti dal Codice della Strada, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti: è stato denunciato alla Procura per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La patente gli è stata ritirata.

z. p.