"Ferrovia interrata, lavori al via a fine 2024"

"Il cantiere per la parte ferroviaria della Nuova Porrettana aprirà il prossimo anno, in coincidenza con la fine del primo stralcio dell’appalto in corso". Con questo annuncio inserito nelle comunicazioni dell’ultimo consiglio comunale il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso, l’altro pomeriggio ha annunciato il completamento del disegno progettuale del cosiddetto ‘Nodo ferro-stradale di Casalecchio’ ovvero il progetto di costruzione della tanto attesa Nuova Porrettana e il contestuale interramento del tracciato ferroviario per tutta la lunghezza del transito nel centro della cittadina sul Reno.

"Due giorni fa Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha consegnato a Ministero delle Infrastrutture e Regione Emilia-Romagna il progetto definitivo relativo all’opera" ha chiarito Bosso senza scendere nei dettagli che dovrebbero essere resi noti in occasione del consiglio comunale straordinario inizialmente programmato per domani, ma rinviato ad una prossima data per consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera iniziata due anni fa, nell’ottobre 2021.

Un cantiere che progredisce secondo il cronoprogramma e che da ieri ha iniziato anche la delicata fase di preparazione del passaggio del tracciato sotto le arcate del cavalcavia a ridosso della rotonda Biagi.

In sostanza anche il primo spostamento dei binari potrebbe iniziare alla fine del 2024, quando è previsto il completamento dello Stralcio nord: ovvero i primi 2 chilometri di tracciato che stanno realizzando la nuova arteria già ampiamente disegnata a lato all’autostrada del Sole dove occupa il corridoio adiacente alla linea ferroviaria Bologna–Pistoia con il corso del Reno, per poi dirigersi a nord verso l’attuale raccordo autostradale e tangenziale di Bologna, con un passaggio in trincea sotto il cavalcavia della Porrettana a partire dall’innesto sulla rotatoria già completata in corrispondenza dello svincolo di Faianello.

"Sono 70 anni che attendiamo l’eliminazione del passaggio a livello di via Marconi, tanti negozi di via Marconi alta hanno chiuso e tre generazioni di casalecchiesi non hanno potuto vedere questo risultato -ha commentato il consigliere civico Andrea Tonelli- Anche il rinvio del consiglio comunale straordinario non mi piace", ha protestato Tonelli nonostante l’impegno del presidente Gurioli che conta di riprogrammarlo nella riunione dei capigruppo del 10 ottobre e convocarlo entro il mese.

Gabriele Mignardi