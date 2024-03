Fertilizzanti con le bucce

A un anno dal suo avvio ‘Waste 2 Value’, il progetto di economia circolare di Impronta Etica in collaborazione con Camst group, Igd Siiq, Coop Alleanza 3.0 e il Comune di Castenaso, è riuscito a convertire circa sei tonnellate di scarto del centro commerciale Centronova a Villanova di Castenaso (Bologna) in oltre 600 litri di fertilizzante. Obiettivo di Waste2Value è la creazione di un modello di economia circolare a ciclo chiuso per il recupero degli scarti alimentari attraverso la loro conversione in ‘nuovi prodotti’. Nel caso specifico, ogni giorno nei punti ristoro di Camst e di Coop all’interno del Centronova, vengono recuperati i fondi di caffè e le bucce d’arancia avanzate a fine giornata. La cooperativa La Fraternità si occupa di raccogliere gli scarti e di portarli all’esterno dove una compostiera li trasforma in ammendante, un fertilizzante naturale che, utilizzato per la manutenzione delle aree verdi del centro e di alcuni orti gestiti dai cittadini di Castenaso, migliora le caratteristiche fisiche del terreno, e favorisce l’assorbimento di acqua e nutrienti. Il fertilizzante è stato utilizzato anche in dieci orti didattici delle scuole del territorio, tra nidi, materne e primarie.

Oltre al valore ambientale, il progetto ha degli impatti sociali. In primo luogo offre un’opportunità di lavoro a due persone con fragilità per dieci ore settimanali, inoltre permette di sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare: nel 2023 sono stati circa 1.000 i bambini coinvolti.