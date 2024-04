Festa al Giardino degli Angeli per il 16esimo compleanno

Mentre il centro storico di Castel San Pietro Terme sarà ancora immerso negli aromi e nei sapori delle eccellenze enogastronomiche e animato dai tanti eventi del weekend di Very Slow Outdoor Tours, domenica a partire dalle 15 il Giardino degli Angeli celebrerà il suo sedicesimo compleanno con una grande festa aperta a tutti, fra i colori e i profumi delle fioriture primaverili che in questi giorni accolgono i tanti visitatori di questo affascinante luogo verde.

"Bambini e famiglie preparatevi a gustarvi un pomeriggio speciale – annunciano i volontari dell’associazione Giardino degli Angeli -: vi potrete arrampicare sugli alberi, tirare con l’arco, ammirare da vicinissimo splendidi animali, farvi truccare e partecipare ad un meraviglioso laboratorio creativo".

La principale novità di quest’anno è ’In bici nel bosco’, piccolo e divertente percorso in bici tra gli alberi per bambini fino a 12 anni che sarà allestito per l’occasione con la collaborazione tecnica della Società Bologna Bike Academy Bct asd: "Portate la vostra bicicletta e il casco!", raccomandano gli organizzatori.

E oltre a questo nuovo percorso, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta fra le tante attività: il laboratorio creativo ’Costruiamo insieme i burattini’, il tiro con l’arco della Compagnia Arcieri dei Graffiti asd, l’animazione e truccabimbi a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana sede di Castel San Pietro Terme, la teleferica e arrampicata fra gli alberi a cura di Stefano Tedioli e Alberi Sparsi, e i fantastici animali del dott. Avoni.

"Non mancheranno i giochi campestri che sempre divertono grandi e piccini. Piadine, crescentine fritte e dolci saranno a disposizione tra un’attrazione e l’altra. Insomma: una giornata da non perdere che, come nelle precedenti edizioni, rimarrà nel cuore dei partecipanti".

Alla festa, che ha il patrocinio del Comune e di Solaris, saranno presenti anche rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla successiva domenica 28 aprile (e in quel caso il programma potrà subire modifiche).