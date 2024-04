"Festa dell’Inter, agenti bolognesi caricati di lavoro"

Trenta poliziotti del Reparto mobile di Bologna sono stati impiegati nel servizio d’ordine a Milano, ieri l’altro, in occasione della partita di calcio e del successivo corteo per celebrare lo scudetto dell’Inter. Un intervento iniziato alle 6 (con la partenza da Bologna) e terminato alle 22.30. E "il personale è stato tenuto in piedi con il materiale al seguito per chilometri, senza neppure un attimo per il bagno e senza cena – denuncia il segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia, Tonino Guglielmi –. E 20 operatori dovranno restare anche la sera del 29 (ieri, ndr): un pernottamento extra per cui avranno il ticket per la cena, che però non potranno ritirare essendo già fuori sede. E con 7 euro a Milano si compra al massimo l’acqua. La situazione è grave, la direzione o il dirigente devono intervenire". Dal Siulp tuona Amedeo Landino: "Ora il dirigente del Reparto apra un tavolo sulle criticità nella gestione del personale".