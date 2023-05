Festa per la Madonna del Sasso Sette secoli di fede e devozione

"La festa della Beata Vergine del Sasso è la festa di tutti i sassesi. Sia di quelli che vengono in chiesa che di quelli che non vengono. La Madonna del Sasso è la Patrona di tutti. Da secoli. Per questo ci aspettiamo che per quella giornata tutta Sasso Marconi sia in festa, che i negozi siano aperti, bar e ristoranti pronti ad accogliere ogni tipo di visitatore". Don Paolo Russo non ha dubbi sul significato e l’impostazione data alla Festa della Beata Vergine del Sasso che, arrivata alla 740ª edizione da quando è stato fondato il Santuario della Madonna del Sasso, sarà celebrata domani.

Nominato nel 2016 parroco della Parrocchia di San Pietro a Sasso Marconi e Rettore del Santuario della Madonna del Sasso dopo la scomparsa di don Dario Zanini, don Paolo Russo ha messo su una squadra di tutto rispetto per questa Festa della Beata Vergine del Sasso, che ha preso il via ieri. L’organizzazione logistica è nelle mani del giovane Yuri Verrigni che sarà coadiuvato da Marina Fortuzzi, segretaria della parrocchia. Al professor Giancarlo Giovagnoni è toccato il racconto storico di questa festa che affonda le radici nel Medioevo. Infine, Francesca Pilotti, presidente della Proloco, che si occuperà delle iniziative laiche. "Alla Rupe – ricorda Giovagnoni – il Santuario della Madonna del Sasso aveva un orologio e un campanile. Era capace di accogliere fino a 400 persone. Venne chiuso nel 1787, quando un gran masso cadde al pavimento e lo rese inagibile. Trasferita in un Oratorio dove vi rimase 44 anni, l’immagine della Madonna del Sasso venne ricollocata nel nuovo Santuario, situato nella sede attuale, consacrato nel 1831 su un terreno del Conte Ranuzzi". Tre i momenti principali della festa 2023 della Madonna del Sasso.

La giornata ieri era dedicata ai malati: "Quella di oggi ai bambini e alle famiglie con le messe delle 15 e delle 18. E, infine, domenica con le celebrazioni solenni della Beata Vergine del Sasso con le messe delle 11 e quella delle 18, seguita dalla processione per la città". La Proloco partecipa con un ricco programma di iniziative.

Nicodemo Mele