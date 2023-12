Festival dei libri in biblioteca

Dal 15 al 18 dicembre, nella nuova biblioteca di Sala, è in programma la prima edizione del ‘Piccolo festival di libri’. Nell’occasione domenica 17 dicembre, a partire dalle 16,30, è prevista l’inaugurazione ufficiale della biblioteca. La biblioteca nei mesi scorsi si è spostata da piazza Marconi di Padulle a Sala in via Gramsci, nelle ex scuole elementari con nuovi spazi più grandi, luminosi e accoglienti. Qui, l’amministrazione comunale ha ristrutturato e riqualificato un piano che ospita adesso la nuova biblioteca.