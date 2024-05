Festival della poesia a Gaggio. Due giorni con gli scrittori

Domani e sabato si terrà la prima edizione di GaggioPoesia. L’ evento, che coinvolge numerosi autori di fama nazionale, si svolgerà presso il centro convegni Alto Reno (ex Cottolengo) di Gaggio Montano ed è organizzato dall’ assessore alla Cultura del Comune Andrea Baldini sotto la direzione artistica di Loretto Rafanelli.

Domani sera alle 18 saranno presenti Tiziano Broggiato, Rosalba De Filippis, Marco Fazzini e Alessandro Riccioni, con intermezzi musicali di Davide Palmieri. Il giorno successivo, sempre dalle 18, toccherà a Paolo Fabrizio Iacuzzi, Giulia Martini ed Emilio Zucchi con la partecipazione musicale di Walter Chiappelli.

"L’ idea di Gaggiopoesia nasce dalla collaborazione con Loretto Rafanelli, amico e poeta di fama che ringrazio per tutto quel che fa per il comune di Gaggio - rivela l’ assessore Baldini. Insieme abbiamo dato vita alla rassegna ’Incontri ai piedi del Faro’ che ripartirà in autunno per una nuova edizione.

Nell’ ultimo periodo abbiamo pensato che un’incursione nel campo della poesia, sebbene piuttosto inconsueta, potesse essere importante e riscuotere il gradimento del pubblico".

La durata delle esibizioni sarà di circa un’ ora e mezzo e l’ingresso libero.

f.m.