Festival delle religioni, si parte. Quest’anno il tema è la bellezza

’Festival delle Religioni: vie d’incontro’. La kermesse, alla sesta edizione, si tiene da venerdì a domenica e quest’anno sarà dedicato al tema della bellezza. "La nostra comunità – spiega l’assessore comunale alla Cultura Maura Pagnoni – è caratterizzata da una grande diversità di fedi e di tradizioni religiose. E questa diversità è una delle nostre più grandi ricchezze. C’è però qualcosa che accomuna tutti i credo: la bellezza. La bellezza è intrinseca al culto e alla devozione e non riguarda solo l’arte figurativa o l’architettura ma anche le sacre scritture, i riti, le melodie spirituali e i canti liturgici. La bellezza nelle religioni è vista come una via per avvicinarsi Dio, verità o saggezza. In questa sesta edizione del ‘Festival delle religioni’ vorremmo celebrare questa diversità di approcci alla bellezza".

Il festival inizia venerdì alle 21 al teatro Fanin di Persiceto con ’Fede e ragione. Il Cristianesimo e l’Occidente’, incontro con il filosofo Umberto Galimberti. Poi ancora in evidenza sabato alle 21, al teatro comunale ’Il Dio del solletico adora quando ridiamo (ridiamo vita alla bellezza)’, conferenza spettacolo di Alessandro Bergonzoni. Domenica alle 17,30, sempre al teatro comunale, appuntamento con ’Monoteismo e politeismo’, incontro col teologo Vito Mancuso. Gli appuntamenti di Galimberti, Bergonzoni e Mancuso sono sold out. Si consiglia però di presentarsi fisicamente 45 minuti prima per la lista d’attesa sul posto, che scorrerà in base alle defezioni degli iscritti già prenotati. Il programma completo del festival, che prevede diversi appuntamenti e una visita guidata, si può trovare sul sito web del Comune.

p. l. t.