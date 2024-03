Fino alla fine, forza Bologna. La passione unisce città e provincia

Dalla gastronomia all’abbigliamento, dai negozi per la casa fino agli smartstore. L’entusiasmo per ’Fino alla fine, forza Bologna’, l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, con l’appoggio del Carlino, continua a crescere e travalica i confini della città per arrivare anche in provincia. Sono davvero tante le attività che hanno deciso di addobbare le vetrine con i colori rossoblù per sostenere la corsa del Bologna verso la Champions.

Fra queste, in città, ci sono ’Il Battutino Gastronomia Artigianale’ di via Farini, ’Merli Abbigliamento’, lo storico negozio di via d’Azeglio, ’La Bottega Mi Và’, negozio di abbigliamento per donna in via Oberdan, ’Fix4u - Marco Wu’ di via Oberdan, ’Strazzari Casa’ di via Amaseo e l’Ottica acustica Bolognina di via Matteotti. Ma, come detto, anche la provincia non si sottrae all’onda rossoblù ed ecco infatti ’SangioSmartStore’, negozio che a Persiceto, in Corso Italia, ha esposto i colori dello squadrone di Motta.

Come ormai noto, partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, a Bologna.