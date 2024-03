Fino alla fine, Forza Bologna. Ora i Balanzoni si servono colorati

La Bologna mania non si ferma e anche l’attività ‘Adesso Pasta’ ha aderito all’iniziativa ‘I pubblici esercizi tifano Bologna’, lanciata da Confcommercio Ascom Bologna per affiancare i

rossoblù nella corsa all’Europa.

Per l’occasione Francesco Mafaro, titolare del ristorante di Piazzetta Guazzaloca, ha ideato i Balanzoni rossoblù. Il ripieno è quello tradizionale di mortadella e ricotta, ma il colore della pasta è un omaggio alla squadra di Thiago Motta.

"Siamo tifosissimi del Bologna e non potevamo non aderire all’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom Bologna per sostenere la squadra della nostra città – commenta Mafaro –. Come bolognesi e tifosi stiamo sognando l’Europa, un’occasione unica per incrementare il turismo e anche per far conoscere e assaggiare le nostre eccellenze culinarie".

La passione calcistica, ormai è sotto gli occhi di tutti, che ha invaso la città all’insegna di un sogno chiamato Champions, come appare evidente dalle vetrine dell’automobile club Massarenti e di Fini sport, ma anche da ‘I fiori di Luna’, Tamburini o alla Buca San Francesco. Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.