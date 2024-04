Fondazione. Marchesini, 50 borse di studio per i ragazzi La Fondazione Marchesini Act promuove il bando "We act for… youth’s future" per assegnare 50 borse di studio a studenti meritevoli Stem con Isee inferiore a 30 mila euro. Scadenza domande: 30 aprile. Obiettivo: sostenere la formazione e l'accesso al mondo del lavoro.