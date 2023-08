Fondi alle realtà creative, torna IncrediBol! Bando per giovani realtà dell’Emilia-Romagna

C’è tempo fino al 10 ottobre per partecipare a IncrediBOL! 2023, la 12esima edizione del bando per lo sviluppo di progetti d’impresa rivolto alle giovani realtà creative dell’Emilia-Romagna. IncrediBOL! 2023 mette a disposizione contributi a fondo perduto fino a 15mila euro per ciascun progetto, servizi di accompagnamento e consulenza e la possibilità di partecipare a ulteriori bandi per l’assegnazione di spazi in comodato d’uso nel territorio del Comune. Possono presentare domanda imprese, liberi professionisti, studi associati, e associazioni attive nel settore artistico, culturale e creativo della regione, i cui titolari abbiano un’età media inferiore ai 40 anni. "È un’iniziativa pionieristica e continuativa nel tempo", sottolinea Rosa Grimaldi, delegata del sindaco Matteo Lepore alla Promozione economica, attrattività internazionale e Industrie culturali e creative della Città metropolitana. "Sono tante le misure a sostegno della nascita di nuove imprese, ma nessuna ha raggiunto il fascino di IncrediBOL!", commenta Mauro Felicori, assessore alla Cultura e paesaggio della Regione.