Fortitudo, domani al lavoro per la sfida a Trapani

Qualche giorno di meritato riposo per la Fortitudo che dopo la vittoria con Rieti e la finale playoff conquistata, tornerà a lavorare solo da domani in vista della serie decisiva con Trapani. Coach Attilio Caja ha infatti deciso di concedere qualche giorno di meritato riposo ai suoi ragazzi in vista dell’esordio di sabato prossimo al PalaShark in casa di Trapani. L’aver chiuso sul 3-0 la serie con Rieti ha permesso a staff e squadra di staccare la spina per ricaricare le pile e preparare nel migliore dei modi gara 1 e la successiva gara 2 in programma in casa dei siciliani.

Servirà la stessa strepitosa difesa messa in mostra per i playoff e per gran parte della stagione, ma contro la corazzata siciliana, servirà anche una ottima vena realizzativa perché fermare tutte le punte offensive a disposizione dei siciliani sarà alquanto complicato. La sfida con la Real Sebastiani Rieti, società pubblicamente ringraziata dalla Fortitudo per la grande ospitalità, ha fatto da perfetto preambolo a una finale in cui Trapani ha i favori del pronostico, ma che l’Aquila affronta con la determinazione di chi è deciso a vendere carissima la pelle e vogliosa di continuare a volare in alto. Sarà la sfida in famiglia di Teo Alibegovic, visto che dall’altra parte gioca da qualche mese il figlio Amar, ma sarà anche il confronto tra due realtà che in modo diverso stanno sognando il ritorno nella massima serie A.

In vista di gara 1 e gara 2 intanto Trapani oggi e domani ha aperto la prelazione per i biglietti del PalaShark, mentre da mercoledì 29 sarà attiva la vendita libera dei tagliandi, con la Fossa che nonostante le indubbie difficoltà logistiche, si sta organizzando per seguire in tanti la squadra nella doppia sfida di Trapani. La Fortitudo intanto ieri ha già comunicato le informazioni relative alla prevendita e alla vendita invece dei biglietti per gara 3, in programma venerdì 7 giugno alle 21 al PalaDozza. La prevendita sarà attiva sia al Fortitudo Store di via Riva Reno, sia online sul circuito Vivaticket.it e sarà attiva da domani fino a sabato 1 giugno. Da domenica 2 giugno su Vivaticket.it e da martedì 4 giugno anche allo Store di via Riva Reno sarà invece aperta la libera vendita sugli eventuali posti rimasti liberi. Prezzi per gara 3 del PalaDozza si va dai 18 euro (20 per nuovi) di interno di Curva Schull, 10 euro Under 16 e 15 per Over 65, ai 130 (200 nuovi) per la prima fila di Parterre.