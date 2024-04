Forza Bologna, cresce la passione. Le vetrine sono sempre più colorate

Fino alla fine, forza Bologna. Dopo la spumeggiante vittoria contro la Roma e la fuga a +7 sulla squadra di Daniele De Rossi, il coro si alza ancora più forte. Nessun bolognese si era abbattuto dopo il doppio pareggio che aveva smorzato seppur di poco gli entusiasmi e così, dopo l’1 a 3 dell’Olimpico, in città si respira aria di festa. È ancora presto, mancano una manciata di partite e la certezza aritmetica, ma è anche in virtù di questo che si rinnova il coro lanciato da Ascom insieme con il Carlino ed Emil Banca, a cui hanno dato seguito altri partner: "Fino alla fine", appunto. Fino alla fine ci sarà ovviamente anche il nostro giornale, con il totem in via Mattei che continuerà a illuminare la notte di rossoblù.

Sotto le Torri vetrine e balconate continuano ad essere addobbate con sciarpe, bandiere, cimeli di ogni tipo e di ogni stagione. Come al negozio di materassi ‘Conti e Molinari’ in via Gaspare Ungarelli, a San Giovanni in Persiceto, dove il titolare Marco Molinari insieme con il figlio Filippo sventola la più classica delle sciarpe. Sopra ai materassi in esposizione, è appesa una distesa di casacche del Bologna di tutti i colori. Ma è anche il caso di MCR Ottica in Strada Maggiore, dove Simona Camosci è in compagnia di una speciale tifosa a quattro zampe: il Jack Russel di nome Tequila. Oppure al bar Parigi di Rita Monari e Vujevic Mile, in via Milazzo.

Insomma, il tifo continua ancora più forte in vista della prossima partita contro l’Udinese, e non solo. L’iniziativa non si esaurisce ed è ancora possibile votare la vetrina più bella di tutte. Per farlo basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati poi sul nostro quotidiano. Un consiglio: meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina preferita: basta compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, 40138, naturalmente a Bologna.