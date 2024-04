Forza Bologna, più forte che mai. I tifosi in coro guidano la volata

Oggi alle 15 il Bologna ospita l’Udinese in un altro match decisivo per la volata verso il sogno Champions League. E, anche oggi, si rinnova il coro "Fino alla fine, forza Bologna". Prosegue infatti l’iniziativa ideata da Confcommercio Ascom, insieme con il Carlino ed Emil Banca, per accompagnare la strada lungo una stagione straordinaria e sostenere allenatore, squadra e giocatori dando il proprio, piccolo, ma significativo contributo a tinte rossoblù. Come succede da ’Sfoglia Lab’ in via Emilia 43/d a San Lazzaro, dove a fianco delle magliette e dei cimeli storici spunta anche la casacca numero 9 di Joshua Zirkzee. A sventolare lo stendardo del Bologna c’è Francesca Grosso, in rappresentanza anche degli altri soci Lorenzo Nanetti, Davide Calzolari, Stefano Caso. E ancora sciarpe, foto, memorabilia in sala rossoblù di ogni tipo.

Accade anche nella vetrina di Barbara Palermo da ‘Gioielli artigianali’ a Ozzano dell’Emilia, dove vicino ad anelli, bracciali e collane spicca il cartoncino con scritto ‘Fino alla fine, forza Bologna’. "Sosteniamo la nostra squadra del cuore nella corsa all’Europa con le vetrine rossoblù", recita il cartello.

E ancora il Bologna si è preso la scena al panificio Atti di via Drapperie: in primo piano una grande sciarpa, dietro libri, foto, pupazzi di Balanzone, cappellini, magliette da gioco. Un universo tutto nostrano capace di farsi riconoscere immediatamente. In fondo l’iniziativa è nata proprio per questo: non importa come, importa esserci per supportare ancora di più i propri colori del cuore.

Per partecipare alla campagna ‘Fino alla fine, forza Bologna’ basta poco: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio: è opportuno scattare delle fotografie con i titolari o comunque in presenza di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’.

Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, naturalmente a Bologna.