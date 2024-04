Fridays for Future a Bologna, il sit-in nel parco Don Bosco

Bologna, 18 aprile 2024 - Gli attivisti di Fridays for Future Italia sono pronti a tornare in piazza e lo faranno con un sit-in previsto per domani, venerdì 19 aprile, alle 16.30 al parco Don Bosco in viale Aldo Moro a Bologna, luogo scelto non a caso visto che proprio lì si gioca la partita delle scuole Besta.

La mobilitazione di domani coincide con lo sciopero proclamato dal sindacato della scuola S.i.s.a. (Sindacato indipendente scuola e ambiente), indetto anche per sensibilizzare per un maggiore "impegno per l'ambiente e il clima". Quest'anno, fanno sapere gli attivisti sul loro sito, "il movimento scenderà in piazza insieme ai movimenti palestinesi per chiedere anche un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina", rilanciando l'appuntamento su Instagram: "Nessuna transizione ecologica sarà valida in un sistema che censura, opprime e colpisce con violenza chi lotta per la giustizia climatica e sociale".

"In un mondo di ingiustizie di diverso tipo, i popoli e le persone rispondono con diverse lotte. L`atomizzazione e la divisione di queste lotte però fa comodo a chi continua a guadagnare con sfruttamento, colonizzazione, estrattivismo e disuguaglianza. Però è sempre più chiaro che alla base di tutto ciò che affligge la maggioranza della popolazione e avvantaggia delle minoranze potenti ci sono le stesse radici: discriminazione e ingiustizie sociali", conclude Fridays for Future Italia.