Frontale sulla via Idice. Automobilista incastrato

Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Bologna per fortuna senza causare feriti gravi. Lo scontro è avvenuto sulla discussa e trafficata via Idice sp7, all’incrocio con via dell’Osteria, nei pressi del centro di Monterenzio prima della curva, dove ha sede il bar Bollicine. Non è la prima volta, che, anche se in tratti meno centrali del paese, si verificano incidenti e, con essi, lunghe code che paralizzano il traffico.

Ma torniamo a quanto avvenuto ieri, poco prima dell’ora di pranzo. Erano all’incirca le 12.15 quando due auto, una Fiat 500 bianca ed un’utilitaria rossa, una Citroen, che procedevano in direzione opposte si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato tale che la 500 si è ribaltata a lato della carreggiata imprigionando il conducente nell’abitacolo. L’altra vettura, invece, con il cofano in frantumi e accartocciato, è rimasta bloccata sulla striscia di mezzeria che separa le carreggiate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono adoperati per liberare dalle lamiere dell’auto il conducente della Fiat 500. Sono, poi, arrivati anche i sanitari del 118 con due ambulanze anche se, per fortuna, i conducenti dei due mezzi, che erano in auto da soli, hanno riportato solo ferite lievi e qualche contusione e non sono stati ospedalizzati.

Ad occuparsi dei rilievi, oltre che della circolazione che è rimasta interrotta a lungo, i vigili urbani di Monterenzio: sarà compito loro capire la dinamica esatta che ha portato allo schianto. Pare, ad ora, che alla base dell’incidente ci sia una mancate precedenza. Il traffico sulla Provinciale 7 via Idice, come detto, è rimasto paralizzato per consentire i soccorsi e, poi, lo sgombero delle corsie di marcia e questo ha suscitato non poche polemiche tra i cittadini della zona e i pendolari che quotidianamente percorrono la strada.

"Siamo sempre alle solite, corrono come pazzi e quelli che causano gli incidenti sono poi sempre gli stessi" scrive un utente sui social della zona: parebbe, infatti, secondo quanto appreso, che uno dei due conducenti sia già noto alle forze dell’ordine perché sarebbe rimasto coinvolto più volte in incidenti o uscite di strada.

