Frontale tra auto a Caselle Tre feriti, grave un 27enne

Brutto incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle 14 sulla Provinciale 9 di Galeazza a Caselle di Crevalcore.

Il bilancio dello scontro frontale tra due auto, avvenuto in via Provanone, è di un ferito grave e di altre due persone trasferite in ospedale.

Ad avere la peggio un 27enne di Cento di Ferrara che era alla guida della sua Ford Puma. Nell’altra vettura, un’Audi, due uomini di 43 e 44 anni, anche loro originari di Cento.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Crevalcore che hanno svolto i primi accertamenti. La dinamica esatta dei fatti potrebbe arrivare grazie anche al filmato dalla telecamera installata su una delle due autovetture incidentate.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere il 27enne e una volante della polizia arrivata in ausilio degli agenti della Locale.

I sanitari del 118, poi, visto le gravi condizioni del conducente della Ford Puma hanno fatto alzare in volo l’elisoccorso che ha poi trasferito il 27enne all’ospedale Maggiore di Bologna dove, dopo i primi accertamenti è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nello stesso nosocomio del capoluogo è stato portato anche il 44enne. L’altro occupante dell’Audi è stato invece ricoverato, per le contusioni riportate nel violento impatto, all’ospedale di San Giovanni in Persiceto dove è stato preso in carico dai sanitari.

Per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi di rito la Provinciale di Galeazza è rimasta chiusa al traffico fino alle 17,40 di ieri pomeriggio.