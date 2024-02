Fugge a 15 anni da casa. Accolta da un clochard

Una quindicenne con problemi psichiatrici fuggita da casa è stata ritrovata dalla polizia, mentre dormiva nel bivacco di un senzatetto in via Zamboni. Il clochard, come è stato poi accertato, l’aveva accolta per evitare che potesse incappare in qualche malintenzionato. Ad avvisare il 113, l’altra mattina, è stato un passante che, vedendo la ragazzina in quella situazione, si è insospettito. In Questura la vicenda è stata ricostruita con i genitori della minore che hanno confermato come non fosse la prima volta che il clochard la aiutava. L’uomo, 39 anni, aveva però un divieto di ritorno in città per reati contro il patrimonio. Ed è stato denunciato.