Furgone con birre ‘abusive’ scovato dalla polizia. Sequestro e maxi multa per il proprietario

Quarantamila persone. O forse anche qualcuna in più. La festa per la Champions del Bologna è stata una vera sfida per chi è tenuto a garantire l’ordine pubblico. Una sfida superata a pieni voti, visto che nel caos gioioso di mercoledì sera, la Questura non ha registrato situazioni di particolare criticità o problemi legati a risse o aggressioni. Una gestione ben riuscita, con la polizia che ha anche intercettato un ‘barista’ abusivo, pronto a dissetare frotte di tifosi.

In piazza Roosvelt, a due passi dalla Questura e di fronte alla Prefettura, i poliziotti della Divisione amministrativa, assieme agli agenti della sezione commerciale della polizia locale, impegnati in un controllo straordinario legato all’evento, hanno infatti notato un furgone parcheggiato, che custodiva all’interno 21 casse di birra di diverse marche, per un totale di 504 bottiglie di vetro, nonché un carrellino e una cassa di plastica utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse.

La merce è stata sequestrata all’ingegnoso ‘imprenditore’, un cittadino italiano, che è stato sanzionato per commercio su aree pubbliche abusivo, con una multa pari a 5164 euro.

n. t.