Galaverna da record. Tremila in cammino

Corridori amatoriali e non, passeggiatori e amanti dell’aria fresca hanno invaso Pianoro nella giornata di domenica. Anche quest’anno tutti insieme per la Galaverna, che ha fatto un record di iscritti nell’edizione 2024. Dopo i 1.600 dell’anno scorso si è, infatti, tornati sui numeri pre Covid, con 2.500 iscritti e 3.000 partecipanti. Dall’organizzazione raccontano: "Tantissime le persone che erano già in fila dalle 7.30 per accaparrarsi un pettorale. Gara baciata dal sole e terreno ghiacciato come da tradizione. Ci aspettavamo una ripresa ma non cosi. Nonostante la morìa di tanti gruppi podistici che hanno terminato la propria attività negli ultimi anni, la Galaverna continua a riscuotere sempre più successo. Quest’anno la donazione dei proventi andrà a Fondazione Sant’Orsola per un progetto di day hospital dell’Oncologia femminile". Gli sponsor, ovvero Bcc Felsinea, la ditta edile Fratelli Iaria e Punto M hanno consentito di arrivare a un successo storico. Gli organizzatori, poi, aggiungono: "Un grazie enorme ai tanti volontari che hanno consentito la buona riuscita dell’evento e alle due associazioni che assieme al Comune di Pianoro hanno preso parte all’organizzazione, la Proloco e l’Avis Pianoro con la collaborazione di Pubblica Assistenza e Centro Attiva".