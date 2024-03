Galimberti ci parla d’amore

Affronta e approfondisce il tema dell’amore ’L’Io e il Noi. Il primato della relazione’, la conferenza-spettacolo del filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti in programma stasera al Teatro Celebrazioni, già sold out. "Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva – dice Galimberti –. Anche i matrimoni possono essere possibili solo se partono dal concetto che lei o lui è un altro. Ciascuno di noi è il riflesso dello sguardo dell’altro. La condizione elementare e fondamentale per continuare a vivere si chiama amore".