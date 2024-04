Galletti: "Lo spirito di coesione un’arma in più"

"Sa cosa farò, manderò un messaggio a Renzi. Prima era lui che mi prendeva in giro. Ma adesso...". Il retroscena lo racconta Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, che quando faceva parte dell’esecutivo guidato dall’ex sindaco di Firenze, racconta lui, era anche oggetto di sfottò calcistico. "Quando eravamo in Consiglio dei ministri, Renzi mi faceva sempre pesare che la Fiorentina arrivava davanti al Bologna – ricorda sorridendo Galletti, al tempo ministro dell’Ambiente –. Adesso però lo prendo in giro io".

Presidente, che emozione è un Bologna del genere?

"Fortissima, per quelli della mia generazione che erano piccoli, se non piccolissimi quando il Bologna vinse l’ultimo scudetto. Io, per dire, avevo tre anni. Quello di Thiago Motta è un Bologna travolgente, ed è bellissima l’aria che si respira in città uno spirito di coesione inedito".

Dice che il Bologna sta unendo davvero tutti?

"Tutte le città, anche Bologna, trovano sempre qualcosa per dividersi. Quando si rema però tutti dalla stessa parte, l’unico risultato che si può ottenere è quello che sta ottenendo la squadra. il Bologna è forte di suo, ma questo vigore del tifo cittadino lo rasta rafforzando ancora di più".

Insomma, base perfetta per continuare con grandi risultati sportivi negli anni?

"E’ un esempio molto bello, da mutuare anche in altri ambiti, di come si possa vincere tutti insieme. Spero possa servirci anche l’anno prossimo, Si aprirà una nuova storia, con nuovi obiettivi, un brand della città che si rafforzerà. Questo spirito di coesione sarà un’arma in più".

Intanto Emil Banca sta promuovendo diverse iniziative a sostegno dei rossoblù.

"E’ la banca del territorio, Emil Banca è la storia di questa comunità e noi vogliamo rimanere nella storia mettendoci grande impegno, siamo felici della bella risposta alle nostre iniziative".

Sosterrete anche il rifacimento dello stadio Dall’Ara?

"E’ arrivato il momento di accelerare, Emil Banca è vicina al Bologna per essere la banca di riferimento per il restyling. Daremo tutto il supporto come banca, non solo come tifosi".

pa. ros.