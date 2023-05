Generali incontra i giovani talenti

Banca Generali sceglie Bologna per tracciare il futuro della consulenza puntando sui giovani. La terza banca private italiana incontra domani dalle 11 nella cornice di Palazzo Pepoli un centinaio di ragazzi alle prime esperienze nel mondo della finanza per illustrare loro le opportunità e far vivere in prima persona le prospettive di un’industria unica per crescita e sviluppo umano e professionale.

Dal palco l’amministratore delegato Gian Maria Mossa, il vicedirettore generale Marco Bernardi (foto), l’area manager Alessandro Mauri, insieme all’imprenditore digitale e noto influencer Marco Montemagno, accoglieranno i giovani del territorio che vogliono entrare in contatto con l’esclusivo mondo del private banking.