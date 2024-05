Giacobazzi muove il piccolo pedone sulla scacchiera

È stato uno dei comici di punta di Zelig, attore di film quali ’Baciato dalla fortuna’, ’Vacanze di Natale a Cortina’ e di fiction come ’Summertime’ e ’Coliandro’. È il comico romagnolo Andrea Sasdelli, per tutti Giuseppe Giacobazzi, che torna al Teatro Celebrazioni con il suo ultimo show ’Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’.

In programma ben sette repliche, dal 2 al 5 e dal 9 all’11 maggio (feriali ore 21, domenica ore 18), per uno spettacolo – con la regia di Carlo Negri – fa un paragone tra la vita reale e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, spicca il qui fascino della normalità. Ogni istante della vita è una partita a scacchi: dal corteggiamento alle relazioni sociali fino al guardarsi allo specchio, tutto è un gioco dove ad ogni azione corrisponde una reazione. Ed è proprio dal susseguirsi di azioni e reazioni che nascono le storie del pedone, spesso esilaranti nella loro tragicomicità.

Giacobazzi, mettendosi nei panni del pezzo della scacchiera più comune – e non della regina o del re – gioca una partita, interpretando un monologo, comico e interiore, che porta lo spettatore a scoprire la mossa successiva. Tutti siamo pedoni e sogniamo l’istante in cui anche il più umile pezzo sulla scacchiera può dare scacco matto.