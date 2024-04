Giornata degli alberi per adulti e bambini al Castello Manservisi

Una giornata per adulti e bambini dedicata agli alberi, magnifiche creature che ricoprono le vallate dell’Appennino e che non mancano sulle montagne attorno a Castelluccio di Porretta Terme. La ’Festa degli alberi e della montagna’ è l’evento in programma oggi al Castello Manservisi, dove è in corso la mostra ’Gli uomini che piantavano alberi’, sviluppata dai Carabinieri Forestali per raccontare le variazioni di uso del suolo dell’Appennino in un secolo di storia e le storie delle comunità che nel tempo si sono adoperate per ampliare e tutelare il patrimonio forestale e naturale dell’Italia.

Dalle 14.30 alle 17.30, per i bambini, sono previsti giochi nel parco con caccia al tesoro... forestale per imparare a riconoscere le foglie, narrazione e video de ’L’uomo che piantava gli alberi’, merenda e la bottega di Geppetto sulla lavorazione del legno, dal tronco grezzo al burattino Pinocchio. Alle 17 si esibirà la banda musicale di Porretta e i carabinieri forestali doneranno piantine ai bambini presenti: è consigliata la prenotazione al numero 388/8824980. Per gli adulti dalle 14.30 alle 15.30 c’è una visita guidata alla mostra ’Gli uomini che piantavano alberi’ e dalle 16 alle 16.30 un seminario sulla storia dei vivai di Castelluccio. Tutte le attività sono a ingresso libero e in caso di pioggia si svolgeranno al riparo.