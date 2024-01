Giornata della Memoria. Mostre, eventi e spettacoli

Il 27 gennaio 1945 sono stati abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Dal 2005, in questa data e per ricordare una delle più grandi tragedie dell’umanità, è stato istituito il ‘Giorno della Memoria’. In città, da ieri e fino al 31 gennaio, sono numerose le mostre, gli incontri, le proiezioni e gli spettacoli per celebrare la ricorrenza, che nel 2024 avviene in un "momento particolare in cui sembra si siano riaperte le porte dell’antisemitismo", dice Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica di Bologna, ricordando anche gli 80 anni dalle deportazioni degli ebrei dall’Italia verso i campi di sterminio.

Tra le iniziative, il 26 gennaio alle 11, in Comune, si terrà la seduta solenne del Consiglio, alla presenza della presidente Maria Caterina Manca, di Asher Daniel Colombo, presidente dell’Istituto Cattaneo e del sindaco Matteo Lepore. "In questo periodo dettato da orrendi scenari di guerra, bisogna riportare la pace al primo posto", ricorda Manca. Quest’anno il 27 gennaio è ‘shabbat’, giorno di riposo secondo la religione ebraica, che inizia con il tramonto del venerdì sera e dura fino ‘all’apparizione della terza stella in cielo’ il sabato sera. E quindi, quel giorno ci sarà un solo evento a Bologna: alle 17.45 in Salaborsa, verrà presentato il libro ‘Storia culturale degli ebrei’ di Piero Stefani e Davide Assael. Sarà la mattinata del 28 gennaio a contenere le varie cerimonie, tra cui la deposizione di corone nei luoghi della memoria della città.

Il 21 gennaio alle 10.30 il ‘Museo Ebraico’ inaugurerà la mostra ‘La famiglia Rimini. Storie di emigrazione, deportazioni, fughe e solidarietà’, ripercorrendo la loro vicenda nei campi di concentramento e quella di migliaia di ebrei italiani internati. La biblioteca dell’Archiginnasio, il 25 gennaio alle 17, sarà teatro del convegno ‘L’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre’. Mentre alle 18.30, nell’aula Absidale di Santa Lucia andrà in scena ‘La Notte’ di Elie Wiesel. Il 25, il 26 e il 27 al teatro del Baraccano sarà la volta dello spettacolo ‘Sassolino’, tratto dall’omonimo albo illustrato di Marius Marcinkevicius.

Il 29 gennaio alle 15 a palazzo d’Accursio avverrà la premiazione del concorso letterario ‘Le donne nella Costituzione. Il contributo delle Madri Costituenti’. Per chiudere il ‘Giorno della Memoria 2024’, alle 9.30 del 31 gennaio il cinema ‘Lumière’ ospiterà la proiezione del film ‘Tre minuti’ di Bianca Stigter.

