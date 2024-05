Cronese e Venezia si affronteranno nella finale playoff di Serie B. Le due squadre si sfideranno per l’ultima promozione in Serie A, dopo che la stagione regolare aveva premiato Parma e Como. L’appuntamento è per giovedì (ore 20.30) con la partita di andata in casa dei lombardi, mentre domenica 2 giugno si disputerà il ritorno nella tana dei veneti.

M.R.