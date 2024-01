Gira in centro a Bologna con un machete: fermato e denunciato

Bologna, 12 gennaio 2024 - È stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere, dopo che i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un machete e un coltello a serramanico.

È successo martedì scorso, poco dopo le 21, in pieno centro storico. L’uomo, un 33enne di origine tunisina già noto alle forze dell’ordine per precedenti, stava passeggiando in via Irnerio quando, alla vista dei militari, ha lasciato cadere a terra un machete (lungo 51 cm con una lama in acciaio di 39 centimetri) che nascondeva all’interno del suo giubbotto, tentando poi di allontanarsi per sfuggire al controllo.

Prontamente bloccato dai carabinieri, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale: oltre al machete di cui si era liberato poco prima, il 33enne aveva con sé, nascosto all’interno di un borsello, anche un coltello a serramanico con impugnatura nera lungo 19 cm con una lama di 8,5 cm. Disoccupato e in Italia senza fissa dimora, è stato identificato e successivamente denunciato in stato di libertà.