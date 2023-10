Giuse The Lizia, il ritorno dal vivo. Album d’esordio e nuovo singolo ’Radical’

Il cantautore siciliano, ma ormai di casa sotto le Torri Giuse The Lizia, stasera torna a esibirsi dal vivo al Locomotiv Club. La serata (già sold out) è la prima data del suo Crush Club Tour e l’occasione per portare dal vivo l’album d’esordio Crush e il singolo Radical, pubblicato lo scorso settembre. "Radical – racconta Giuseppe Puleo – è una canzone che in qualche modo rappresenta una nuova fase".