Giuseppe Tornatore riaccende la magia con la proiezione di ’Nuovo Cinema Paradiso’

Ha scelto la prima puntata de ’Il camorrista’, realizzato nel 1986 con un’azzardata produzione da serie tv che di fatto non andò mai in onda, per la proiezione di ieri al Modernissimo in pausa pranzo. E se il primo film di Giuseppe Tornatore era di fatto un’anteprima, quello delle 16,30 è stato invece il piacere di rivedere un capolavoro, premiato con l’Oscar: ’Nuovo Cinema Paradiso’. Il regista ha introdotto il film del 1988, costruito su flashback del protagonista, ricordi e rimpianti per quella sala cinematografica del paese d’origine. Un mondo visto con gli occhi di un bambino che sbircia nella cabina del proiezionista come nel calderone di uno stregone.