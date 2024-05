Gli alunni delle scuole di musica sul podio del concorso nazionale

Piccoli musicisti crescono a Casalecchio dove gli alunni delle tre orchestre che fanno capo alla scuola primaria Carducci e Garibaldi e alla secondaria di primo grado Marconi, hanno vinto due primi premi ed un primo premio assoluto all’ottava edizione del concorso nazionale riservato alle ‘scuole in musica’ di Verona.

Tre massimi riconoscimenti nelle sezioni categoria coro, coro e orchestra con le formazioni dirette dal prof. Antonio Spetrini. Un exploit che si ripete per il terzo anno consecutivo e che coinvolge 233 alunni, la formazione più ampia proveniente da un unico istituto che ha mai partecipato al concorso. Nel dettaglio il coro e orchestra inclusiva delle classi Quarte e il coro e orchestra inclusiva delle classi Quinte vincono due primi premi entrambi con il punteggio 97 su 100, mentre il coro e l’orchestra d’istituto si sono aggiudicate il primo premio assoluto con il punteggio di cento centesimi. Un risultato del lavoro d’insieme, dei bambini e delle maestre coinvolte: Rosita Crino’, Annamaria Maiello, Giulia Toselli Alessandra Liggio, Rossella Turi, Alessia Saguati ,Claudia Tordi, Annalucia Modugno, Roberta Roversi, Alberto Di Salvo, Erasmo Varone Ylenia Trapani, Elisa Bastia, Jessica Occhiobello, Roberta Conte, Licia Amato, Nives Cerotti, Caterina Mesini, Aurelia Tridico, Eleonora Galardini e Giuseppina Morra. E dei docenti Carmela Montedoro, Olga Di Gesualdo, Davide Montevecchi, Arianna Primeranno, i docenti di strumento musicale: Daniela Amato, Ursula Schaa, Paola Borganti, Cinzia Marinacci, Luca Squartito.

"Oltre all’esecuzione musicale, nel concorso di Verona che ha visto la partecipazione di più di 10mila giovani musicisti provenienti da tutta Italia, ad emozionare sono stati anche i testi dei brani cantati che trattano tematiche attuali come, i cambiamenti climatici: la Shoah e le discriminazioni, i percorsi di pace e la guerra in Ucraina e Medio Oriente spiega il prof Spetrini- quest’ultimo tema, presente in un testo di un brano inedito " Raccontami" prende spunto dal racconto di Diana un’alunna ucraina che frequenta da due anni la scuola Carducci, parla del suo arrivo in Italia per sfuggire all’orrore della guerra".

