Gli imprenditori ai candidati: "Infrastrutture e trasporti pubblici"

Infrastrutture per alleggerire il traffico su strade statali di grande scorrimento come la Persicetana e la Via Emilia, in particolare nei punti di collegamento con le aree industriali. Un potenziamento dei trasporti pubblici per collegare maggiormente i comuni e un collegamento con le stazioni ferroviarie del territorio che se ben servite dai bus possono diventare strategiche per la mobilità. Prevenzione contro i rischi idrogeologici. Soluzioni per reperire una manodopera sempre più difficile da trovare per le piccole imprese.

"Sono queste le priorità per le imprese dell’area Terre d’Acqua, come emerge dalla consultazione realizzata da Cna verso le aziende associate che hanno la sede nei Comuni al voto – spiega Andrea Balboni, presidente Cna Area Terre d’Acqua -. "La mobilità è certamente la priorità per le imprese di Terre d’Acqua – prosegue Andrea Balboni –. La Persicetana viene segnalata come troppo stretta e non adeguata a smaltire le code continue che si formano. Sempre in tema di mobilità, ma nello specifico del trasporto pubblico, le imprese chiedono un potenziamento del servizio – continua Balboni –. Si chiedono maggiori collegamenti delle linee bus extraurbane. Un migliore servizio avrebbe dunque un impatto positivo anche nel reperimento di manodopera delle aziende dell’area. Infine, la valorizzazione della stazione dei treni a Bargellino di Calderara e di Osteria Nuova, snodi rilevanti per portare persone e lavoratori nelle rispettive aree industriali. Ma poi occorrono navette. Un tema considerato prioritario praticamente per tutti i Comuni – sottolinea Balboni – è quello di trovare soluzioni per reperire manodopera che manca. Le aziende dunque chiedono che istituzioni e scuole insieme alle aziende organizzino iniziative di orientamento scolastico per gli studenti.

Infine – conclude Balboni – le imprese nel sondaggio Cna segnalano che i Comuni di Terre d’Acqua sono stati risparmiati dall’alluvione del maggio 2023, ma la vicinanza di tanti corsi d’acqua, il fiume Reno e il Samoggia in primis, richiede un’estrema attenzione nel prevenire allagamenti, curando al massimo la pulizia di fiumi e torrenti, sottolineando la necessità di un bacino scolmatore. Non solo: tenendo sempre efficiente la rete fognaria perché un suo cattivo funzionamento potrebbe essere un’ulteriore causa di pericolosi allagamenti nei Comuni e nelle aree industriali".