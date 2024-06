Gli imprenditori ai candidati:: "Mobilità e prevenzione idrica"

Opere per ridurre il traffico che soffoca le strade provinciali dell’area Reno Galliera, allo stesso tempo un rafforzamento dei bus extraurbani che collegano i comuni tra loro e con Bologna, una ferrovia che sia sempre più metropolitana di superficie. Interventi per mettere in sicurezza fiumi attraverso prevenzione, pulizia e casse di espansione. Soluzioni per reperire una manodopera difficile da trovare.

"Cna non dà indicazioni di voto – spiega Pierluigi Cagnazzo, presidente Cna Area Reno Galliera -. ma vuole portare con forza all’attenzione di chi si sta candidando a sindaco le priorità delle sue imprese, perché entrino nei programmi elettorali e perché vengano poi messe in pratica dai sindaci che saranno eletti.

La mobilità è certamente la priorità per le imprese della Reno Galliera. Ci sono strade provinciali che sono soffocate dal traffico. Alcuni Comuni come Bentivoglio e San Giorgio di Piano chiedono circonvallazioni per evitare che il traffico continui ad attraversare il centro abitato. Traffico che spesso è rappresentato dai Tir che devono raggiungere l’Interporto. È molto rilevante anche un aumento delle linee extraurbane dei bus che collegano i comuni dell’area tra loro, le frazioni e naturalmente Bologna ma anche Ferrara. Prioritaria è anche la mobilità su ferro. Le linee che arrivano a Bologna passano in pratica dentro o vicino a tutti i Comuni dell’area quindi avrebbero una straordinara funzione di metropolitana di superficie, portando via quindi pendolari dalla strada con le loro auto. Occorre però che aumentino le frequenze di fermate locali, ad orari cadenzati.

Un tema considerato prioritario praticamente per tutti i comuni – sottolinea Pierluigi Cagnazzo – è quello di trovare soluzioni per reperire manodopera che manca. Le aziende dunque chiedono che istituzioni e scuole insieme alle aziende organizzino iniziative di orientamento scolastico in cui agli studenti e alle loro famiglie venga spiegato il valore del mestiere artigiano e della piccola impresa che necessita di addetti in zona.

Infine – conclude Pierluigi Cagnazzo – molto sentito nella Reno Galliera è il tema del rischio alluvioni da parte dei due fiumi e canali più importanti della Città metropolitana, ovvero il Reno e il Navile. Due corsi d’acqua a rischio, a causa dei cambiamenti climatici e dei nuovi fenomeni atmosferici: fondamentale per le imprese è aumentare la prevenzione, preoccupandosi della pulizia delle sponde e anche del corso d’acqua, procedendo inoltre alla creazione di casse di espansione che alleggerirebbero i due fiumi quando a causa delle piogge vedono salire pericolosamente il loro livello".