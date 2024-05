Gli scritti di Buscaroli dedicati a Bruckner

Per gli amanti della musica, è un imperdibile. Vinee presentato oggi alle 18 in Sala Mozart all’Accademia Filarmonica di via Guerrazzi, il volume ’Bruckner, gigante della sinfonia’ (ed Bietti) di Piero Buscaroli (nella foto, scomparso nel 2016) curato da Carlo Fontana e Luigi Ferrara. Il volume raccoglie per la prima volta gli scritti di Buscaroli su Bruckner, un ’titano del Canone Occidentale’, descritto come "organista mistico, condatino strambo, primitivo, inclassificabile, mai sfiorato dalla trivialità della carriera, impacciato e insicuro nel quotidiano", capace di "racchiudere l’Assoluto tra le righe di un pentagramma". La sua vita e le sue opere vengono così ricostruite da Piero Buscaroli in una guida all’universo sinfonico di questo gigante.