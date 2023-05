Golden Group, un salto nel futuro "È il momento per investire nella finanza agevolata"

La sostenibilità come nuovo modello di impresa per competere. È su questa riflessione che l’evento organizzato da Golden Group, in programma domani dalle 15 alle 18.30, aprirà le porte a un confronto con diversi ospiti nella sede di Confindustria Emilia Area Centro, in occasione della settima edizione del convegno nazionale di finanza agevolata. L’iniziativa – in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e con il Resto del Carlino come media partner – si presenta infatti quale un’occasione ad hoc sul tema, dove il dialogo con i relatori mostrerà ai partecipanti come e quanto il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla finanza agevolata sia una scelta strategica per lo sviluppo sostenibile del proprio business, confrontando più voci sulla stessa grande sfida.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e il discorso di apertura di Davide Malaguti, presidente di Golden Group, è previsto l’intervento di Fabio Leoni, che per la prima volta si presenta nelle vesti di nuovo amministratore delegato dell’azienda bolognese. Si partirà poi con un approfondimento sulla sostenibilità degli investimenti aziendali, dalle strategie alle buone pratiche: un vero e proprio quadro sulla sostenibilità e sulle sue applicazioni a cura di Enrico Pisino, amministratore delegato Competence Center Cim 4.0. A seguire, Gianluca Meloni, Associate Professor of Practice di Accounting and Control Sda Bocconi, affronterà il tema della sostenibilità con un focus sui nuovi sistemi di misurazione e l’impatto sul valore.

Spazio, poi, agli interventi ‘Opportunità della nuova programmazione e del Pnrr sulla sostenibilità: come cambiano le regole’ con Alessia Bernardi, ufficio tecnico Golden Group e ‘Riserva adeguamento Brexit: un nuovo strumento per strategie tematiche e sostenibilità’ con Andrea Casadei, project manager Bar, Agenzia per la Coesione Territoriale. L’evento terminerà poi con l’intervento ‘Simest un supporto alla sostenibilità aziendale ed ambientale’ a cura di Francesca Alicata, responsabile relazioni esterne Simest. Modera l’evento il giornalista di Quotidiano Nazionale, Simone Arminio.

Golden Group è il primo player indipendente in Italia nel settore della finanza agevolata e uno dei più importanti gruppi a livello europeo: l’azienda ha come obiettivo quello di assistere le imprese nell’ottenimento dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tassi d’interesse agevolati tramite progetti di finanziamento presentati da enti come l’Unione europea, i Ministeri, le Regioni, le Province e le Camere di Commercio. Il suo headquarter è a Bologna, ma è presente su tutto il territorio nazionale – da Nord a Sud, isole comprese – con una rete di oltre 240 persone tra collaboratori e dipendenti. Non solo: il 2022, infatti, si è concluso per Golden Group con un giro di affari che ha superato i 42 milioni di euro, con il supporto fornito a oltre 2.000 aziende residenti su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, le realtà che nel 2022 hanno usufruito dei servizi di Golden Group hanno ottenuto circa 250 milioni di contributi a fondo perduto.

"Quello di domani – afferma Fabio Leoni, Ceo di Golden Group – è un evento per iniziare ad affrontate il tema della sostenibilità, ovvero trovare risposte per massimizzare il presente senza togliere a chi verrà dopo di noi".

Gli fa eco il presidente del gruppo, Davide Malaguti: "Nell’attuale scenario, la finanza agevolata rappresenta un importante strumento di rilancio dell’economia non solo locale, ma soprattutto nazionale – spiega –. L’appuntamento di domani è un’importante occasione di confronto tra stakeholder istituzionali, esperti del settore e imprenditori su come sfruttare le opportunità dei contributi europei a fondo perduto per lo sviluppo per il territorio e non perdere competitività verso quelle nazioni che sfruttano appieno questi fondi".