Ultimi appuntamenti, da oggi a domenica prossima al Lido di Casalecchio per Equilibri: festival internazionale di circo contemporaneo che si svolge sotto il teatro-tenda presso la Casa delle acque. Oggi alle 21 in scena due grandi artisti internazionali: Chris Patfield & Jose Triguero con uno spettacolo adatto ad adulti e bambini all’insegna della spensieratezza, tra assurdità, risate, virtuosismi di altissima tecnica e una forte alchimia performativa tra i due artisti. Da domani poi al via la prima delle quattro rappresentazioni del gran galà di circo contemporaneo: il fiore all’occhiello di Equilibri Festival. Uno spaccato del panorama attuale di queste discipline nelle sue diverse forme ed espressioni, con artisti di fama nazionale e internazionale, giovani emergenti dalle scuole di circo europee, performance di ricerca. Si succederanno sulla scena la giovane Fleuriane Cornet con la sua bici acrobatica, Walid El Yafi e le sue clave, Nicola Bertazzoni con una performance tra biografismo e verticali, Fabrizio Solinas tra teatro e giocoleria, Caterina Fort nella danza su corda aerea e Alessandro Maida, vincitore del premio del pubblico al festival "Pistes de Lancement" nonché fondatore dei Magda Clan, con le sue acrobazie su sfera di equilibrio.