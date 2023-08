Grave incidente nella ferramenta Travolto da un peso mentre lavora

Travolto da un peso che lo ha colpito al petto, mentre lavorava all’interno di una ferramenta di via Zanardi. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina intorno alle 10,40 e i colleghi della vittima, un cinquantunenne, quando hanno visto l’amico a terra hanno immediatamente chiamato il 118. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti nel negozio di via Zanardi e l’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove dopo i primi accertamenti al pronto soccorso le sue condizioni sono andate migliorando. Non è chiara la dinamica dell’incidente: l’ipotesi è che qualcosa di molto pesante cadendo dall’alto abbia colpito l’uomo, provocandogli un trauma toracico.