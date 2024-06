Gravissima dopo la caduta in bici, forse urtata da un pirata

Saranno le telecamere di via Marconi a raccontare l’esatta dinamica dell’incidente in cui, mercoledì sera, era rimasta ferita, in maniera gravissima, una ventitrenne. C’è l’ombra di un pirata della strada, infatti, dietro la caduta della ragazza che, intorno alle 21, stava pedalando in sella a una Mobike, diretta verso piazza Malpighi. La ragazza, per ragioni che adesso sta cercando di ricostruire la polizia locale, è caduta a terra appena superato l’incrocio con via Riva Reno. Ha battuto la testa sull’asfalto, perdendo conoscenza, e ora è ricoverata all’ospedale Maggiore, al reparto di rianimazione in prognosi riservata.

In quel momento non c’erano testimoni che hanno assistito, direttamente, all’incidente. Ma tra le ipotesi, stando a quanto finora emerso, c’è che la caduta dalla bici sia stata causata dall’urto con un veicolo, probabilmente uno scooter il cui conducente si sarebbe poi dato alla fuga. I primi soccorritori hanno visto una persona tentare di inseguire a piedi un ciclomotore, mentre si allontanava a forte velocità, ma lo stesso testimone non è poi stato rintracciato, così come il motociclista, le cui ricerche sono in corso. I primi a intervenire dopo l’incidente sono stati gli agenti di una volante della Questura, poi sono arrivate le pattuglie della polizia locale che, in queste ore, stanno esaminando i filmati delle diverse telecamere che riprendono via Marconi e che potrebbero avere ripreso qualche fase dell’incidente o la fuga del presunto pirata.