Grida e si barrica in casa per ore. Ricoverato dopo una trattativa

Momenti di apprensione l’altra sera nella piccola località di Tavernelle di Calderara in via Ferrovia, a due passi dalla Persicetana. Un uomo, solo in casa, ha dato in escandescenze. I vicini, sentendo delle urla provenire dal suo appartamento, hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti in un primo momento i carabinieri di Calderara per controllare la situazione. Tuttavia l’uomo, un trentenne, si era barricato in casa impedendo l’accesso ai militari dell’Arma. Sono stati chiamati rinforzi e sono arrivati sul posto carabinieri da Borgo Panigale, da Anzola e del reparto speciale antisommossa. Ed anche ambulanze del 118. In un primo momento si era diffusa la notizia che l’uomo barricato in casa fosse armato. Notizia che poi non ha trovato riscontri. E lungo è stato il lavoro dei militari dell’Arma, che hanno cercato di convincere il trentenne a calmarsi e ad aprire la porta.

Per precauzione, la via interessata all’attività degli uomini della Benemerita era stata chiusa e messa in sicurezza. Solamente in tarda nottata i carabinieri sono riusciti ad entrare in casa a calmare l’esagitato. Si tratterebbe di una persona che fa uso di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato affidato ai sanitari e portato in ospedale dal personale del 118 per le cure del caso.

p. l. t.