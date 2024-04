Grillini e comunisti schierano Guermandi

Il Movimento 5 Stelle di Calderara ha ufficializzato la candidatura a sindaco del proprio portabandiera. Stiamo parlando di Marco Guermandi (nella foto), classe 1961, da sempre cittadino della frazione di Lippo e di Calderara. Guemandi è a capo della lista civica, ‘Calderara che verrà’, che raggruppa i grillini con il logo ‘Calderara stellata’ ed il logo di Comunisti per Calderara di Ciro Rinaldi.

"Dopo – spiega Guermandi – una fruttuosa esperienza come consigliere comunale nel M5S, in opposizione, e mettendo in condizioni la giunta di far approvare il nuovo regolamento del verde comunale e di arricchire vari provvedimenti nelle relative commissioni, mi sono messo a disposizione per la candidatura a sindaco. E ho portato nel programma la cura e la manutenzione dell’ambiente e del bene comune, l’attenzione alla salute e alla qualità della vita, il diritto all’abitare, l’attenzione per la viabilità e per l’aeroporto di Bologna". A parere di Guermandi sono temi che negli ultimi anni sono sempre più stati trascurati dall’attuale amministrazione comunale. E ora c’è la possibilità di dare ai cittadini un’alternativa. Insieme a Guermandi, ci sono, come candidati consiglieri, il responsabile regionale dei Comunisti italiani Ciro Rinaldi ed ex candidato sindaco la scorsa tornata elettorale, l’attuale consigliere del M5S Leo Veronesi e l’ex consigliere del M5S Barbara Cesari.

"La lista ‘Calderara che verrà’ – prosegue Guermandi – è nata a inizio anno dopo diversi incontri tra i due gruppi politici. E, senza snaturare le caratteristiche dei due partiti, si è trovato fin da subito convergenza sui temi e la scelta del candidato sindaco è ricaduta sul sottoscritto". "Di tutte le liste che potrebbero partecipare alle votazioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno – continua il candidato sindaco – la lista ‘Calderara che verrà’ è senza dubbio quella che racchiude l’interesse a un efficientamento della struttura pubblica comunale, di un Comune più alla portata del cittadino e di un radicale cambiamento dell’approccio allo sfruttamento del suolo".

"Dopo anni di una comunicazione spasmodica sui rispettivi canali social dell’attuale sindaco, con le relative cadute di stile – conclude Guermandi –, serve una diversa visione di approccio con i cittadini. E proprio questa lista vuole cercare di riconciliare questa frattura. ‘Calderara che verrà’ è veramente l’alternativa per vedere una città più sana, efficiente e bella".

Pier Luigi Trombetta