Gruppo Hera, crescono i profitti. Già centrati gli obiettivi del 2026

Calano i ricavi, ma non la marginalità per Hera, che chiude il bilancio 2023 superando con tre anni di anticipo gli obiettivi del piano strategico al 2026. In rialzo, dunque, la proposta di dividendo: 14 centesimi per azione (+12%). La multiservizi basata a Bologna lo scorso anno ha totalizzato ricavi per 14,8 miliardi, in calo rispetto ai 20,082 miliardi del 2022 (-25,8%), principalmente per la normalizzazione dei prezzi delle commodities energetiche e dei volumi gas, delle minori attività di intermediazione e a causa clima mite registrato nella prima parte dell’anno. Questa contrazione è stata in parte mitigata dai maggiori volumi venduti di energia elettrica.

Il margine operativo lordo si attesta a 1,4 miliardi (+15,4%), mentre l’utile netto di pertinenza degli azionisti sale a 375,2 milioni di euro (+16,5%). Nel corso dell’anno la società ha realizzato investimenti operativi lordi per 815,8 milioni di euro (+15%). In miglioramento l’indebitamento finanziario netto, a 3,8 miliardi (-10%).

"Chiudiamo il 2023 con una performance record dei principali indicatori economici e finanziari, ottenuti in un contesto macroeconomico ancora volatile e incerto. Il valore economico distribuito agli stakeholder dei territori nei quali operiamo ha raggiunto i 2,3 miliardi di euro, in crescita del 36%. Risultati che abbiamo raggiunto soprattutto grazie al contributo dell’area ambiente e dell’area energy. In particolare, in questa filiera abbiamo conseguito una crescita significativa supportata dallo sviluppo commerciale, dai mercati di ultima istanza e dai servizi di efficientamento energetico – spiega il presidente esecutivo, Christian Fabbri –. I risultati del 2023 riconfermano, quindi, la validità della visione strategica del nostro Gruppo e costituiscono il primo tassello del nostro piano industriale approvato a gennaio". "Nel 2023, l’incremento del Mol, che si attesta a quasi 1,5 miliardi di euro, ci ha portato a raggiungere con 3 anni di anticipo, superandoli, gli obiettivi fissati dal precedente Piano per il 2026. La normalizzazione dei prezzi energetici ha permesso di ridurre il capitale circolante netto e di abbassare l’indebitamento finanziario netto del 10%, ottenendo così un significativo miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria – sottolinea l’ad, Orazio Iacono –. Il gruppo ha quindi riguadagnato l’usuale flessibilità finanziaria. Ne sono evidenza le operazioni eseguite nel 2023i".

Infatti, oltre alla crescita organica, anche nel 2023 la multiutility ha continuato ad ampliare il proprio perimetro attraverso lo sviluppo per linee esterne. Nell’area ambiente è entrato a regime il nuovo impianto per la produzione di biometano e compost a Spilamberto (Modena) ed è diventata operativa la partnership con ACR di Reggiani Albertino, realtà operante a livello nazionale nel settore delle bonifiche. In ambito IT-TLC, l’acquisizione con Ascopiave del 92% di Asco TLC - seguita poi dalla fusione per incorporazione nella controllata Acantho – ha consentito al Gruppo Hera di potenziare i servizi di connettività, telefonia e data center a livello pluriregionale. Nell’ambito delle energie rinnovabili sono state acquisite la società ferrarese Tiepolo, per la costruzione di un parco solare fotovoltaico a Bondeno (Ferrara), e il 60% della riminese F.lli Franchini, attiva nel settore delle installazioni di impianti per la clientela business. Hera e Orogel, inoltre, hanno dato vita alla NewCo Horowatt per la realizzazione di un impianto agrivoltaico sostenibile e all’avanguardia nello stabilimento cesenate della cooperativa agricola. E nell’area energy, da novembre 2023 è salita al 75% la partecipazione del Gruppo Hera in EstEnergy, il maggiore operatore energy del nord est.