Guado di Idice, la protesta e il sit in contro la demolizione

Monterenzio (Bologna), 16 gennaio 2024 - Un escavatore sullo sfondo, il cuore di Monterenzio in primo piano. Si è svegliato così stamattina il paese sulle sponde dell’Idice. L’obiettivo? Difendere il famoso guado, costruito a maggio da sette imprenditori locali e subito diventato simbolo di ricostruzione del paese. Sí perché questo guado è stato da subito unica alternativa viabile per tanti residenti a causa delle frane che avevano reso impraticabile e interrotto la principale arteria della Sp7 Idice. Le persone si sono radunate a difesa del guado dalle prime ore della notte tra lunedì e martedì perché per oggi è prevista la demolizione del manufatto. La voce che questo momento sarebbe arrivato girava da un po’ ma l’urlo dei residenti stamattina è chiaro e unanime: “Non demolirete il guado fino a che non ci sarà un’alternativa sicura”. I lavori sulla Idice infatti non sono ancora terminati e in alcuni tratti si va ancora a senso alternato regolato da semaforo. “Se dovesse piovere ancora e succedesse come a maggio o peggio ci avranno demolito l’unica soluzione utile che ci ha aiutato più di ogni altra cosa”.

Pronto quindi il sit in di protesta: ancora prima delle 8 sono già tantissime le persone radunate nonostante le rigide temperature. Arrivata anche una pattuglia dei carabinieri e, poco dopo, il tecnico che dovrebbe intervenire ma c’è già chi si è seduto per bloccare il mezzo.