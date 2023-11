Gualmini (Pd): "L’Europa ha fatto prima della Meloni". La replica di Fratelli d’Italia: "Solo propaganda"

Dalla Commissione europea arrivano 95 milioni di anticipo "per i danni enormi" delle alluvioni dello scorso maggio in Emilia-Romagna. "L’Europa arriva prima del governo Meloni" ha affermato Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Partito democratico e membro della commissione bilancio. "Grazie al nostro lavoro come europarlamentari del Partito democratico, si è ottenuto un risultato straordinario", ha aggiunto la dem.

Arriva però la risposta della capogruppo di Fratelli d’Italia in regione, Marta Evangelisti, la quale ha dichiarato: "Ancora un segnale di concretezza nei confronti di quegli esponenti della sinistra emiliano-romagnola che fanno solo propaganda non riconoscendo i meriti di chi governa oggi il paese. Noi riteniamo che un plauso sia dovuto al Governo che si era attivato immediatamente anche a mezzo della stessa presidente Meloni".